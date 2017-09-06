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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

Kanserden hayatını kaybeden AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 06 Eylül 2017 Çarşamba 13:40
AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı
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Yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele eden 46 yayındaki Hasan Ali Tütüncü, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını kaybetti. Dün akşam İstanbul'dan havayolu ile Giresun-Ordu Havaalanı'na getirilen Tütüncü'nün cenazesi bugün AK Parti İl Başkanlığı binası önüne getirilerek, burada dua edildi. Ardından Milli Savunma Bakanı Nuurettin Canikli ve partililer tarafından omuzlarda merkez Hacı Mithat Camii'ne getirilen Tütüncü için öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bölge milletvekilleri, askeri ve idari erkan katıldı.

Cenazeye katılanlar Tütüncü'nün eşi Emine Tütüncü ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tabutunun üzerine Giresunspor bayrağı örtülen Tütüncü, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Hasan Ali Tütüncü, AK Parti'nin 2015 yılındaki 5. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile il başkanı seçilmiş ve Giresun Belediyesi Meclis üyeliği görevini sürdürmekteydi. Tütüncü, aynı zamanda Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktaydı. Kaynak : İHA

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