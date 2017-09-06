ABD Büyükelçiliği önündeki eyleme polis müdahale etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, beraberindekilerle birlikte geldiği ABD Büyükelçiliği binasının karşısındaki Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.



AOÇ arazilerinin şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamayacağını belirten ve arazinin bir bölümünün ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine satıldığını iddia eden Candan, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.



Basın açıklamasının ardından Büyükelçiliğe yürüyerek siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Grup, daha sonra elçilik önünden ayrıldı.















- Bozdağ açıklama yapmıştı



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir bölümün ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlamış, söz konusu arazinin 1983 yılında kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verildiğini, üniversitenin de burayı kendi ihtiyacı için başka yerler yapılması karşılığında protokolle TOKİ'ye devrettiğini anlatmıştı.



Bozdağ, 'TOKİ de burayı Dışişleri Bakanlığımız ile ABD yetkilileri görüşerek mütekabiliyet ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle ABD Büyükelçiliğine satışı yapmıştır. Bu satış, 11 Nisan 2014'te yapılıyor, yeni değil. 5 Kasım 2016 tarihinde ise buranın satışına ilişkin protokollerin sureti, Mimarlar Odası Ankara Şubesine de gönderiliyor. Onların elinde de bu var, nerede olduğu belli.' ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Yardımcısı veSözcüsü Bekir Bozdağ 15 Ağustos'ta toplanansonrası yaptığı açıklamada,arazisinden bir bölümün ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlamış, söz konusu arazinin 1983 yılında kanun ile'ne verildiğini, üniversitenin de burayı kendi ihtiyacı için başka yerler yapılması karşılığında protokolle TOKİ'ye devrettiğini anlatmıştı.Bozdağ, 'TOKİ de burayı Dışişleri Bakanlığımız ile ABD yetkilileri görüşerek mütekabiliyet ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle ABD Büyükelçiliğine satışı yapmıştır. Bu satış, 11 Nisan 2014'te yapılıyor, yeni değil. 5 Kasım 2016 tarihinde ise buranın satışına ilişkin protokollerin sureti,Ankara Şubesine de gönderiliyor. Onların elinde de bu var, nerede olduğu belli.' ifadelerini kullanmıştı.