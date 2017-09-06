USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,10 - 4,11

ABD Büyükelçiliği önündeki eyleme polis müdahale etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerinin, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünü satın aldığını iddia ettikleri ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenledikleri eyleme polis müdahale etti.

Güncel / 06 Eylül 2017 Çarşamba 14:55
ABD Büyükelçiliği önündeki eyleme polis müdahale etti
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, beraberindekilerle birlikte geldiği ABD Büyükelçiliği binasının karşısındaki Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.

AOÇ arazilerinin şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamayacağını belirten ve arazinin bir bölümünün ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine satıldığını iddia eden Candan, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.

Basın açıklamasının ardından Büyükelçiliğe yürüyerek siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Grup, daha sonra elçilik önünden ayrıldı.



 




- Bozdağ açıklama yapmıştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 15 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir bölümün ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlamış, söz konusu arazinin 1983 yılında kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verildiğini, üniversitenin de burayı kendi ihtiyacı için başka yerler yapılması karşılığında protokolle TOKİ'ye devrettiğini anlatmıştı.

Bozdağ, 'TOKİ de burayı Dışişleri Bakanlığımız ile ABD yetkilileri görüşerek mütekabiliyet ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle ABD Büyükelçiliğine satışı yapmıştır. Bu satış, 11 Nisan 2014'te yapılıyor, yeni değil. 5 Kasım 2016 tarihinde ise buranın satışına ilişkin protokollerin sureti, Mimarlar Odası Ankara Şubesine de gönderiliyor. Onların elinde de bu var, nerede olduğu belli.' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak : AA

Tezcan Karakuş CandanAtatürk Orman ÇiftliğiMimarlar Odası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı