ABD Büyükelçiliği önündeki eyleme polis müdahale etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerinin, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünü satın aldığını iddia ettikleri ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenledikleri eyleme polis müdahale etti.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, beraberindekilerle birlikte geldiği ABD Büyükelçiliği binasının karşısındaki Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.
AOÇ arazilerinin şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamayacağını belirten ve arazinin bir bölümünün ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine satıldığını iddia eden Candan, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.
Basın açıklamasının ardından Büyükelçiliğe yürüyerek siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Grup, daha sonra elçilik önünden ayrıldı.