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AB, Rusya'ya yaptırım süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik mal varlığı dondurma ve seyahat yasağına ilişkin yaptırım süresini 6 ay uzattı.

Dünya / 06 Eylül 2017 Çarşamba 19:48
AB, Rusya'ya yaptırım süresini uzattı

Brüksel'deki haftalık toplantıda, 28 AB ülkesi mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımların süresinin uzatılmasına karar verdi. AB, kara listeye alınan 149 Rus uyluklu vatandaş, Ukraynalı ayrılıkçıklara ve 38 tüzel kişiliğe yönelik yaptırımların süresini 6 ay süreyle uzatacağını duyurdu.

AB, Rusya'nın 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmesinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya başladı.

Öte yandan, AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı ayrı ekonomik yaptırımlar Ocak 2018'e kadar yürürlükte olacak. Kaynak : İHA

Avrupa Birliği


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