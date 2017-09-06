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4 ilde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 06 Eylül 2017 Çarşamba 12:32
4 ilde 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi Berhancı Deresi bölgesindeki faaliyette 5, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Şahgül Yaylası kırsalında yakın hava desteğiyle düzenlenen operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş'un Alaniçi köyü kırsalındaki yakın hava destekli operasyonda 4'ü ölü, biri yaralı olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ise 50. Yıl Polis Merkez Amirliği önünde üzerinde canlı bomba yeleği bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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