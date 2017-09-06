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2018 yılı resmi tatil günleri

2017 yılının tüm tatilleri bitince çalışanlar 2018 tatil günlerini hesaplamaya başladı.

Yaşam / 06 Eylül 2017 Çarşamba 12:42
2018 yılı resmi tatil günleri

Bu yılın en uzun tatilini 10 günlük Kurban Bayramı tatiliyle yapan çalışanlar, şimdiden gelecek yılın tatil hesaplarını yapıyor. Gelecek yıl hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 116 gün tatil olacak. Sadece resmi tatiller hesaplandığında ise 30 ekstra tatil günü çalışanları bekliyor.



YENİ YIL 3 GÜN TATİLLE BAŞLIYOR

2018'in ilk tatili Yılbaşı ile başlayacak. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.

Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline Pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.

Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL

15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.

Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.



EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI

2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak. Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yine Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.

Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor.

29 Ekim Cumhuriyet BayramıRamazan BayramıUlusal EgemenlikKurban Bayramı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü


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