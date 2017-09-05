Yarı çıplak vaziyette namaz kıldılar

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına görüntüler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Namaz kılmanın belli şartları olduğunu söyleyen Yusuf Kavaklı 'erkek zaruret halinde bulamadığı zaman göbeği ile diz kapağı arası kapalı iken namaz kılabilir. Fakat burada böyle bir zaruret söz konusu değil dedi.



Yusuf Kavaklı, namaz önemli bir ibadettir, peygamberimiz kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır diyor o secde de namazda vardır. Namazı oyuncak haline getirmenin anlamı yok ifadalerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel