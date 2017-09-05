Yargıtay Başkanı Cirit'ten FETÖ yargılamalarına ilişkin mesajlar

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay konferans salonunda düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Adli Yıl Açılış Töreni'ne Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



Cirit, konuşmasında FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak mesajlar verdi. 'Bizim görevimiz, duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük bir başarı ile yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir.' diyen Cirit, FETÖ üyelerinin iade edilmemesinin bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediğini söyledi.



Cirit'in konuşmasından satır başları;



Yönetimlerin yegane meşruiyet kaynağı hukuka uygunluktur.



Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır. Kurmuş olduğumuz 16 büyük Türk devleti de adalet üzerine yükselmiştir.



'SURİYELİ AYLAN BEBEK VE ARAKANLI KÜÇÜK MUHAMMED...'



Suriyeli Aylan bebek ve Arakanlı küçük Muhammed'in çamurlar içerisinde yatan cesedini gösteren fotoğrafı insanlığın terk ettiği vicdanının resmidir.



Bugün ülkemimiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir.





Bir yargı mensubunu üstün kılan sadece hukuku uygulamasını emreden vicdanıdır. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki kültürel çeşitlilik Türkiye'nin varlığının itici gücüdür.



Demokrasimizin önündeki en büyük engellerden biri de terördür. Terör olgusu, insan hakkı ve demokrasiler için tehdit oluşturmaktadır. Teröre karşı, bireylerin, kurumların ve devletlerin birlikte mücadele etmeleri zorunluluktur. Terörle mücadelede bütün devletlere görev düşmekte olup devletler silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem almalıdır.



Ülkemizde terör dış destekli olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadeleyi sürdürmekte ve sürdürecektir.



Özellikel HSYK yetkisini elinde bulunduran yüksek yargı mensuplarımız gayri meşru fiillere sessiz kalmış, desteklemiş ve meşruiyet kazandırmıştır. HSYK ve Yargıtayımız hain darbe girişimine karşı net tavır almış, halkımızın ve demokrasimizin yanında yer almışlardır. Bu kişilerin adil şekilde yargılanması, sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır. Bizim görevimiz, insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden, objektif değerlere göre karar vermektir.



'GÖREVİMİZ OBJEKTİF DELİLLERE GÖRE KARAR VERMEK'



Bizim görevimiz, duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük bir başarı ile yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir.



Firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Kanun kaçaklarını iade etmeyen, onları himaye eden devletlerin öncelikle kendilerinin hukuka saygılı olmaları gerektiğini vurguluyorum. Hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin 3'te 1'inin terör faaliyetlerinde yer alması halkın gözünde güvenini elbette sarsacaktır.



'SIK YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ OLMUŞTUR'



Çok sık yapılan kanun değişikliklerinin yargı sistemine olumsuz etkileri olmuştur.



Düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan bir eğitim sistemi üzerine iyi bir hukuk sistemi inşa etmemiz mümkün değil.