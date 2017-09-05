Üniversite için bugün son fırsat

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için bugün son gün. ÖSYM'nin internet adresinden yapılan ek yerleştirme başvuruları için adaylar fakültelerin boş kalan kontenjanlara başvurularını yapabilecek.
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona erecek.
2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılıyor.
Bireysel olarak başvuru yapacak
Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak başvuru yapacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek kaydıyla istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
15 lira olacak ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.
ÖSYM'nin internet adresinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabiliyor.