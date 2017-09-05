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Üniversite için bugün son fırsat

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için bugün son gün. ÖSYM'nin internet adresinden yapılan ek yerleştirme başvuruları için adaylar fakültelerin boş kalan kontenjanlara başvurularını yapabilecek.

Eğitim / 05 Eylül 2017 Salı 12:31
Üniversite için bugün son fırsat

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona erecek.

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılıyor.

Bireysel olarak başvuru yapacak

Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak başvuru yapacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek kaydıyla istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

ÖSYM'nin internet adresinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabiliyor.

Lisans Yerleştirme SınavlarıKimlik NumarasıYükseköğretime Geçiş SınavıEk Yerleştirme


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