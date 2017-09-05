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Sünnet düğününde silahlar patladı! 100’ün üzerinde ateş açıldı

Kayseri’deki bir sünnet düğününde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 05 Eylül 2017 Salı 23:21
Sünnet düğününde silahlar patladı! 100’ün üzerinde ateş açıldı

Edinilen bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda sünnet düğününde bir araya gelen davetliler arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle olayda tüfek ve tabancalar kullanıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle yatıştırıldı. Olayda yaralanan 1’i ağır 4 kişi ambulans ve çevredekilerin araçlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, herhangi bir taşkınlığın yaşanmamasına izin vermedi. Ayrıca yaralıların tedavi edildiği hastanelere de sorun yaşanmaması takviye ekipler sevk edildi. Polis olay yerinde incelemelerini tamamlarken şüpheliler üzerinde geniş çaplı çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

PolisGüvenlik ÖnlemiErciyes Üniversitesi


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