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SOS'tan 8 bin aileye kurban payı

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS) bağışlanan kurbanlar, Bayramın ikinci gününden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. 8 bin aileye dağıtılacak kurbanlar, İslami koşullara uygun, hijyenik ortamda, noter huzurunda kesildi.

Güncel / 05 Eylül 2017 Salı 00:18
SOS'tan 8 bin aileye kurban payı

Onursal Başkanlığı'nı Nevin Gökçek'in yaptığı ve Türkiye'nin dört bir ya nında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatan SOS Vakfı, Kurban Bayramı nedeniyle de kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti yardımı yaptı.



SOS Vakfı'na bağışlanan kurbanların, Bayramın birinci gününde İslami koşullara uygun olarak, hijyenik ortamda ve noter huzurunda kesiminin yapıldığını ve ikinci gününden itibaren de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını kaydeden yetkililer, “Kesimi gerçekleştirilen kurbanlar, Vakfımızın personelleri ve gönüllüler tarafından steril ortamlarda paketlendi ve Bayramın ikinci günü itibariyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmaya başlandı” bilgisini verdiler.



Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın önemi açısından da çok büyük anlamı olduğunu ifade eden yetkililer, “Biz de Onursal Başkanımız Nevin Gökçek'in öncülüğünde önceden belirlenen yaklaşık 8000 aileye paketlerimizi ulaştırmak üzere yola çıktık ve ailelerimizin adreslerine tek tek teslime başladık” dediler.

Nevin GökçekSosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım VakfıKurban Bayramı


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