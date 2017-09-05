SİHA'lar PKK'ya geçit vermiyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracını 'Böyle yöntem olmaz' sözleriyle eleştirmişti.



CHP'lilerin karşı çıktığı SİHA'lar ise terör örgütüne büyük kayıplar veriyor. SİHA'ların göreve başladığı iki aylık sürede 80 terörist öldürüldü.



İşte 2016 ve 2017'de SİHA'lar operasyon grafiği:











CHP'li Tanrıkulu SİHA'lardan rahatsız Silahlı İHA ile teröristler böyle etkisiz hale getirildi