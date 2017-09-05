Sezer İnanoğlu'nun eşi savcılığa başvurdu

Yeşilçam'ın Sezercik lakaplı oyuncusu Sezer İnanoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi, savcılığa başvurdu. Zeynep İnanoğlu, “Eşim beni ölümle tehdit ediyor” dedi. Sezercik'e dava açıldı.



İKİ YIL SONRA BOŞANMA



Sabah'ın haberine göre, 70'li yılların çocuk starı Sezer İnanoğlu, 2015'te spiritüel yaşam terapisti Zeynep İnanoğlu ile evlenmişti. Çift, geçen Kasım ayında boşanma davası açtı. Ancak bu dava devam ederken, Zeynep İnanoğlu savcılığa başvurdu.



SORUŞTURMA TAMAMLANDI



Zeynep İnanoğlu, 'Eşim 'Sen bedenini sattın. Zengin avcısı! Seni öldüreceğim' diye beni tehdit ediyor' dedi. Savcılık, yaptığı soruşturma sonrası İnanoğlu'na 'ölümle tehdit ve hakaret' suçlamasıyla dava açtı.



Zeynep İnanoğlu, eşiyle uzlaşmayı reddetti. Sezercik hakkında 3.5 yıla kadar hapis isteniyor. Dava, yakında Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



ESKİ EŞİ İNTİHAR ETMİŞTİ



Sezer İnanoğlu, 1996 yılında sunucu Nil Pınar İnanoğlu ile evlenmişti. Nil Pınar, 23 Mart 1997 tarihinde eşine ait olan silahla intihar etmişti. BEYAZ GAZETE

