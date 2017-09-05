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Sevgili kurbanı Ece artık konuşamayacak

Adana’da ‘sevgili’ kurbanı olan Ece, tam 35 gündür komada. Doktorlar ise ümitsiz!

3. Sayfa / 05 Eylül 2017 Salı 09:09
Sevgili kurbanı Ece artık konuşamayacak

Adana’da 23 yaşındaki Ece Çelik’in hayatını karartan olay, 31 Temmuz’da meydana geldi. Genç kız, eski sevgilisi İbrahim Deveci (33) tarafından evine getirilip, araçtan inmek üzereyken şimdiki sevgilisi Hakan Çelik (30) ve arkadaşlarıyla arasında çıkan tartışma sonucunda Deveci’nin kullandığı kamyonetin altında kalarak, ağır yaralandı.

'TATLISES' YÖNTEMİ

Ece Çelik, ‘Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. İbrahim Tatlıses’e uygulanan yöntemle ameliyat edilen Çelik’in beynine baskı yapan bazı kemikleri alınıp, karın bölgesine yerleştirilmişti. 35 gündür komada olan ve hayati tehlikesi süren Çelik’in doktoru Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, “Ece’nin kendisine gelip konuşması pek de mümkün görünmüyor. Eski haline dönmesi zor bir ihtimal” dedi.

Ameliyat


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