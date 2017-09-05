Mustafa Sarıgül'e şok karşılama

Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Giresun ziyaretinde silahla karşılandığı görüntüler ortaya çıktı.



Bir köye ziyarete giden Mustafa Sarıgül'ü vatandaşlar silahla havaya ateş açarak karşıladı.



Daha önce silahlı magandaların karıştığı olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.



Tüm bu yaşananlara rağmen magandaların havaya ateş açması büyük tepki çekti.



Mustafa Sarıgül'ün ise havaya ateş açanları gülerek karşılaması ve teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmadı.



Kaynak : İHA