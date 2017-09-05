Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den skandal bir açıklama daha... Merkel bu kez de 'Avrupa Birliği'nin Ekim ayında Türkiye ile müzakereleri sona erdirme ya da askıya almayı görüşeceğini söyledi.



Türkiye ile ilgili küstah söylemlerini sürdüren Angela Merkel, yaptığı konuşma sırasında 'Avrupa Türkiye ile gelecek bağları kurmaktan kaçınmalı' ifadesini kullandı.