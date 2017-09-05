Merakla beklenen o rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,05 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,52, Yİ-ÜFE 0,85 artış gösterdi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,34 arttı.



Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 0,15 artacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,15 ve en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer almıştı.



Öte yandan, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27'ye yükseleceği hesaplanmıştı.



En yüksek artış eğitim grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,79 ile eğitim grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 1,66, lokanta ve otellerde yüzde 1,03 ve konutla çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,71 artış kaydedildi.



Ağustosta endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,09 ile giyim ve ayakkabı olurken, ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleşti.



Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 17,38 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bu grubu gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, sağlık yüzde 11,66, eğlence ve kültür yüzde 11,19, lokanta ve oteller yüzde 11,07 oranlarıyla izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 62'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 244'ünün ortalama fiyatlarında artış, 108'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.