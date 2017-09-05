Kızıl geyiklerin sayısı artıyor

Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitiren kızıl geyikler, bölgesel olarak yaşıyor. Günümüzde kızıl geyiklerin yaşam alanı olarak Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunduğu gözleniyor. Bu maksatla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun da talimatlarıyla DKMP, sayıları azalan kızıl geyiklerin türünü artırmak için oluşturduğu üretme sahalarında çalışmalarına devam ediyor. Sayıları artan kızıl geyikler ise ‘soy karışımı' için Türkiye'nin belirli bölgelerine gönderiliyor.



13 yılda 90 bireye ulaşıldı



Bu çerçevede tesis edilen yetiştirme merkezlerinden birisi de Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan 72 hektarlık alanda bulunuyor. Merkezde 2004 yılında 3 erkek ve 7 dişi birey ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları günümüz itibariyle 90 bireye ulaştı.



13 yıl içerisinde sayıları 90'a ulaşan kızıl geyikler, tabiatta mevcut yoğunluğunun artırılması, yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla uygun görülen ormanlık alanlara salınacak. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Yetiştirme Merkezinde 200 metrekarelik alanda tamamen ahşap malzemeden tabiatla uyumlu olarak geyik yakalama kapanı da tesis edildi.



5 ayrı merkezde kızıl geyik yetiştiriliyor



DKMP Genel Müdürlüğü Bursa'daki Geyik Yetiştirme Merkezi'nin yanı sıra Eskişehir Mihalıççık Çatacık Geyik Yetiştirme Merkezinde 25 birey, Samsun Vezirköprü Kunduzdağı Yetiştirme Merkezinde 23 birey, İstanbul Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezinde 60 birey, İstanbul Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezinde ise 14 birey ile geyik yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezlerde de yetiştirilen bireyler tabiatta uygun ortamlara salınacak. Kaynak : İHA