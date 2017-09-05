Japonya ve Güney Kore'ye silah satışını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore’nin ileri teknolojide askeri ekipman almasına olanak sağlayan tasarıyı onayladı. Trump, resmi Twitter hesabından duyurduğu gelişme ile ilgili "Japonya ve Güney Kore’nin, ABD’den önemli miktarda fazlalaşan oranda ileri teknoloji ürünü askeri ekipman almalarına izin veriyorum" açıklamasını yaptı.



Öte yandan Trump, Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği balistik füze denmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek silah satma sözü vermişti.



Kaynak : İHA