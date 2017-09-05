Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ile erkek tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam, kadına önce yumruk attı ardından kadın yere düştü. Kadının yere düşmesiyle erkek kadını tekmelemeye başladı.



Olayı gören kadının arkadaşı saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadının darp edilmesi çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.











