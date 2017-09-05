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İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet kamerada

İstanbul Şişli’de bir erkeğin, kadına tekme tokat dayak atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 05 Eylül 2017 Salı 09:43
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet kamerada
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Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ile erkek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam, kadına önce yumruk attı ardından kadın yere düştü. Kadının yere düşmesiyle erkek kadını tekmelemeye başladı.

Olayı gören kadının arkadaşı saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadının darp edilmesi çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.






Kaynak : İHA

Kadına ŞiddetGüvenlik Kamerası


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