İsrail'den büyük saldırı hazırlığı

İsrail basınına göre, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın eski Şefi Meir Dagan'ın adını taşıyan askeri tatbikatın Lübnan sınırında yapılacağı ve İsrail Kuzey Savunma Komutanlığı tarafından komuta edileceği belirtildi.



On binlerce rezerv askerin de katılacağı ve 11 gün sürmesi planlanan son 20 yılın en büyük askeri tatbikatı Meir Dagan'ın hedefinin Hizbullah olduğu kaydedildi.



BÜYÜK BİR SALDIRININ HAZIRLIĞI



İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi, İsrailli askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 'Tatbikatın amacının Güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir saldırının hazırlığı' olduğu bilgisine yer verdi.



Haberde askeri kaynağın ayrıca tatbikatın bir diğer amacın Hizbullah militanlarının İsrail sınırından geçişlerini engellemek olduğunu belirttiği kaydedildi.



Tatbikata İsrail ordusuna bağlı hava, kara, deniz kuvvetleri ile istihbarat biriminin katılacağı belirtildi.



ONLARCA SALDIRI DÜZENLEDİLER



İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel de daha önce yaptığı konuşmada, 'İsrail, Suriye içinde son 5 yıl içinde Hizbullah'a ve diğer cephelerdeki gruplara silah taşıyan konvoylara onlarca saldırı düzenledi.' diye konuşmuştu. Eshel söz konusu saldırıların 100'e yakın olduğunu ifade etmişti.



İsrailli kaynaklar ve ordunun daha önce yayımladığı birçok raporda, Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de Lübnan Hizbullahı'na silah taşıyan konvoyları hedef aldığı kaydedilmişti.



Ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.