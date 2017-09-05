İnşaat kazısında cami kalıntısı bulundu

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahsa ait binanın kazı çalışması sırasında erken cumhuriyet dönemine ait cami kalıntısı bulunmasıyla çalışmalar durduruldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Tahsin Korkut ve Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Ufuk Elyiğit ile cami kalıntısında incelemelerde bulundu.



Caminin erken cumhuriyet dönemine ait ilk örneklerden olması nedeniyle büyük önem taşıdığını söyleyen Yardımcı Doç. Dr. Korkut, “Camide demir kullanımı ve elektrik buatlarını görüyoruz. Bu nedenle erken cumhuriyet dönemi ne ait cami olduğunu diyoruz. Cami 20x20 ebadında olmak üzere yaklaşık 40 metre büyüklüğünde ve oldukça büyük bir cami. Van'ın erken cumhuriyet döneminin ilk örneklerinden biridir. Buranın eski Van mahallelerinden biri, yani eski Van şehri dışında da mahalle yaşantısının yayılımının olduğunu gösteren bir yapı. Zaten etrafında hala eski Van evlerinin de olması ve buranın erken cumhuriyet döneminin Van mahallelerinden biri olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir” dedi.



Kazıların gerekli incelemelerin yapılması amacıyla durdurulduğunu dile getiren Korkut, “Buranın ilerde tescillenmesi durumu söz konusu. Van Koruma Kurulu ve diğer yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonrası buranın tescillenmesi veya tescillenmemesi konusunda gerekli kararlar verilecektir” ifadelerini kullandı.



Camide kullanılan süslemelerle ilgili de açıklama yapan Korkut, “Kalem işi süslemelerle siyah bir çelik şeklinde Kur'an'dan ayetler olduğu görülüyor. Basit tarazda yapılmış mihrabı var. İnşaat alanında temel seviyesinden bir metre aşağı olduğu görülüyor. Osmanlı dönemine mensup stilize bitkisel süslemeler ve gülbezek motifleri dikkatimizi çekmektedir” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA