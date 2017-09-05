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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,4380 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 05 Eylül 2017 Salı 10:21
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla dün yurt içi piyasaların kapalı olması sonucu sakin bir seyir izleyen dolar/TL, 3,4408 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 3,4341'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün yurt içinde açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 0,52 ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 3,4406'yı gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 3,4380 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kazancıyla 4,0950, sterlin/TL de yüzde 0,18 artışla 4,4502'den alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamaların da izleneceğini ifade etti.

Bugün, Avrupa'da ağustos ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4180'in önemli destek, 3,4550'nin ise direnç olarak önce çıkacağını kaydetti.

Kaynak : AA

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