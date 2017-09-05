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Cumhuriyet, Yılmaz Büyükerşen'i parlatmaya başladı

Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı adayı için ismi geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in reklam çalışmalarına başladı.

Medya / 05 Eylül 2017 Salı 16:14
Cumhuriyet, Yılmaz Büyükerşen'i parlatmaya başladı

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından olan Emre Kongar, Marmaris'te düzenlenen '3'üncü Kitap Günleri' etkinliğine katıldı.
 
Etkinlik haberi gazetede Cumhurbaşkanlığı adayı için ismi geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in reklam çalışmasına döndü. 

'Emre Kongar cumhurbaşkanı adayını açıkladı' başlıklı haberde  Kongar'ın 'Halk olarak bastıracağız, bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yaptıracağız' sözlerine yer verildi. Çevredekilerin de bu sözlere alkışlarla destek verdiği yazıldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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