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CHP ve Türkiye düşmanaları kol kola

CHP'li Özgür Özel, Türkiye'ye yönelik tehditler savuran Martin Schulz'un 'evinde' konuşacak.

Siyaset / 05 Eylül 2017 Salı 14:51
CHP ve Türkiye düşmanaları kol kola

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve stratejileriyle ilgili konuşacak.
 
Özel'in konuşacağı mekan seçimi ise oldukça dikkat çekici: SPD Genel Merkezi.

SPD yani Sosyal Demokrat Parti siyaset stratejini Türkiye düşmanlığı üzerine kuran Martin Schulz'un partisi. 

Martin Schulz, son olarak 'Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm' demişti.


 

Martin Schulz Türkiye'yi tehdit etti Schulz'dan haddini aşan açıklamalar Eski AP Başkanından küstah açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Özgür ÖzelSosyal Demokrat Parti


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