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CHP'de yerel seçime hazırlığı

CHP’de parti dışından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in ismi dillendiriliyor.

Siyaset / 05 Eylül 2017 Salı 09:12
CHP'de yerel seçime hazırlığı

Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı'yla referandumun ardından çıkış yakalayan CHP'de, bir yandan 2018 olağan kurultayı, diğer yandan da yerel seçim hazırlıkları eşzamanlı olarak yürütülüyor.

SÜRPRİZ KARARLARA HAZIRLANIYORLAR

Bayramın bitmesiyle olağan kurultay sürecinin resmen başlayacağı CHP'de, 2019 yerel seçimine ilişkin parti yönetiminin sürpriz bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.

CHP yönetiminin, 2019 yerel seçiminde belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği düşünenlerin kurultay sürecinde partinin il ve ilçe yönetimlerinde görev almamalarına ilişkin bir karar almayı planladığı belirtildi.

Bu yönde karar çıkarsa, il ve ilçelerde görev alanlar 2019 yerel seçiminde aday olamayacak.

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN ÜMİT BOYNER'İN ADI GEÇİYOR

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” oylarının önde çıktığı Ankara, İstanbul, Adana, Manisa ve Mersin'i yerel seçimde alma hesaplarının yapıldığı CHP, İstanbul için şimdiden sahaya inerken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in ismi konuşuluyor.

Belediye BaşkanlığıYerel SeçimAdalet Yürüyüşü


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