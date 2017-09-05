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Can Dündar'ın yeni aşkı CNN Spikeri Duygu Demirdağ

Sık sık Almanya'ya giden CNN Türk spikeri Duygu Demirdağ'ın gizlice Can Dündar'la buluştuğu yazıldı.

Güncel / 05 Eylül 2017 Salı 14:43
Can Dündar'ın yeni aşkı CNN Spikeri Duygu Demirdağ

FETÖ'ye yardım ve yataklıkla birlikte vatana ihanetten yargılanan Can Dündar kaçtığı Almanya'da da rahat durmadı. Dündar, Türkiye karşıtlığı propagandasını son süret devam ettirirken bir yandan da aşk hayatında hız kesmedi, ekranların tanınan spikeriyle gizlice aşk yaşamaya başladı.



Süper Haber, iki ismin de yakın çevresine dayandırdığı haberde ikilinin birlikte yazdığı kitaptan, Duygu Demirdağ'ın Berlin'e uçuş yaptığı tarihlere kadar her şeyi bir bir yayınladı.

İŞTE SÜPER HABER'DE YER ALAN CAN DÜNDAR'IN İHANET HABERİ





AlmanyaCan DündarBerlinTürkiye


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