'Burnunuz ömür boyu güzel olsun'

Operasyonda burun sırtına temel destek uygulanmaz ise birkaç yıl içerisinde hastanın hem sağlığı hem dış görünüşü açısından sakıncalı durumlar ortaya çıkabileceğini söyleyen Özel Medifema Hastanesi'nde görevli Dr. Mercan, “Burun çatısının temel desteğini binadaki kolon ve kirişlere benzetebiliriz. Kıkırdak dokularının doğru bölgelere konumlandırılmadığı, burun sırtından çok fazla doku alındığı ve burun sırtını destekleyecek oranda kıkırdak doku kalmadığı hallerde uzun dönemde, yaş ilerledikçe yüz kaslarının erimesi, dokuların aşağı doğru yer değiştirmesi sonucunda belirli bölgelerde çökme ve eğrilik gibi deformasyonlar baş gösterebilir” dedi.



'Doktorunuzun burnunuza yaptığı işlemleri öğrenin'



Dr. Mercan doktorun kadar hastanın da dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Geçirdikleri ameliyat sonrasında sağlıksız, mutsuz ve umutsuz olmamaları için hastalara tavsiyem ömür boyu hoşlanacakları bir buruna sahip olmak için tecrübeli bir hekim tercih etmeleri ve burnun hangi bölgesine hangi işlemlerin yapıldığını öğrenmeleridir. Hastalar estetik ve fonksiyonel olarak doğallıktan uzaklaşmış, popüler burun şekillerini yaptırmak için geliyorlar. Estetik açıdan öncelikli olarak yüz şekline uyumlu mu buna bakmak gerekir, çünkü yüz bir bütündür” dedi.



Kaynak : İHA