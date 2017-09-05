Berlin’den skandal Türkiye uyarısı: Keyfi gözaltılar olabilir

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasındaki Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyaran Bakanlık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman gözaltına alındığına dikkat çekti.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; gözaltıların tatil bölgelerinde de olabileceğine işaret eden Bakanlık, bu tür uygulamalardan özellikle Türkiye'de özel veya kişisel bağı olan Alman vatandaşlarının, ayrıca Alman ve Türk vatandaşlığı olan kişilerin etkilenebileceğine işaret etti. Bakanlık, Türkiye'nin devletler hukuku çerçevesinde öngörüldüğü gibi tutuklu Alman vatandaşları ile Türkiye'deki Almanya temsilcilerinin görüşebilmesini de geciktirdiğini kaydetti.



“RESMİ UYARI YOK”



Bakanlığın internet sayfasındaki güncelleme ile ilgili bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye'ye resmi bir seyahat uyarısı yapılmadığını, ancak güncellenen seyahat bilgilendirmesinde muhtemel turistlerin Türkiye'de tehlikelerin varlığını göz önüne almaları gerektiğini söyledi.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Bakanlığın seyahat bilgilendirmesinde turistlerin Antalya gibi turistik bir şehre seyahat ederken de tehlikenin varlığını göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattıklarını” söyledi.







Berlin'de salı günü yaptığı açıklamada Gabriel, “Bakanlığın seyahat bilgilendirmesinde turistlerin Antalya gibi turistik bir şehre seyahat ederken de tehlikenin varlığını göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattıklarını” ifade etti.



Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünenlerin kendilerinin bu kararı vermeleri gerektiğini belirten Gabriel, bu kararı kimsenin elinden alamayacaklarını ekledi.



Gabriel, son zamanlarda Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşlarının durumlarında görüldüğü üzere birisinin Gülen hareketine yakın veya bu hareketi desteklemesinin Türkiye'de şüpheli olmasına yetebileceğini ve polis ile yargının derhal devreye girebileceğini söyledi.



En son 31 Ağustos perşembe günü Antalya Havalimanı'nda Türk asıllı Alman vatandaşı evli bir çift gözaltına alınmış, eşlerden biri pazartesi günü serbest bırakılarak Almanya'ya geri dönmüştü.



Alman Süddeutsche Zeitung'un haberine göre söz konusu çift, Türk makamlarına gönderilen isimsiz bir elektronik posta nedeniyle gözaltına alındı. Haberde, adını açıklamayan bir kişinin e-posta ile ihbarda bulunarak, serbest bırakılan kadının eşinin uzun yıllardır Fethullah Gülen yapılanmasının bir üyesi olduğunu iddia ettiği ifade edildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde toplam 54 Alman vatandaşı var. Bunlardan 11'i siyasi gerekçelerde tutuklu.