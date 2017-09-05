Benzin ve motorine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklendiği duyuruldu.



PÜİS açıklamasında, 'Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir' ifadesi kullanıldı.



KAÇ LİRA OLACAK?



Geceyarısı yapılacak zammın ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.20 liraya, motorinin de 4.49 liraya çıkacak.



Kaynak : İHA