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Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ekonomi / 05 Eylül 2017 Salı 09:43
Benzin ve motorine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklendiği duyuruldu.

PÜİS açıklamasında, 'Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir' ifadesi kullanıldı.

KAÇ LİRA OLACAK?

Geceyarısı yapılacak zammın ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.20 liraya, motorinin de 4.49 liraya çıkacak.

Kaynak : İHA

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