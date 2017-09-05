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Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'ta referandum vahim bir hata

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma ilişkin "Kuzey Irak'ta referandum vahim hata, yapılmamalı" ifadesini kullandı.

Siyaset / 05 Eylül 2017 Salı 20:59
Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'ta referandum vahim bir hata

Başbakan Binali Yıldırım, adli yıl açılış resepsiyonunda konuştu.

Başbakan Yıldırım, tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili sorulara 'Çalışmalar devam ediyor' şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma ilişkin 'Kuzey Irak'ta referandum vahim hata, yapılmamalı' ifadesini kullandı.

Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili 'Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor.' açıklamasında bulundu.

Başbakan, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemelerine ilişkin ise 'Dünyanın geleceği çılgın davranışlara bırakılmamalı' şeklinde yanıt verdi.

BaşbakanBinali YıldırımReferandum


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