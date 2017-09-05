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AYM Başkanı Arslan'dan o fotoğrafa açıklama

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eleştirilere yanıt verdi: Cumhurbaşkanı'na saygı ile yargı bağımsızlığı arasında fark yoktur

Güncel / 05 Eylül 2017 Salı 22:10
AYM Başkanı Arslan'dan o fotoğrafa açıklama

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Cumhurbaşkanı'nın önünde eğildi" eleştirilerine yanıt verdi.

Zühtü Arslan "Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunu ile manipilosyon yapılmış. Gerçek görüntüleri 31 ağustosta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret sayın cumhurbaşkanı da haksızlık. Ben Allah'tan başka kimsehin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur." dedi.

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