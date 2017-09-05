Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.



İddiaya göre, kent merkezindeki bir su dağıtım firmasında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki A.A., sabaha karşı ‘Yıldız’ rumuzlu travesti ile birlikte olmak için anlaştı. Eve gelen A.A. ve travesti iddiaya göre birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldı.



A.A. ve travesti birlikte olduktan sonra uyudu. Saat 10.00 gibi uyanan evdeki bir diğer travesti, genç adamı uyandırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. A.A. ile birlikte olan 47 yaşındaki ‘Yıldız’ rumuzlu travesti durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.







112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. Eve başına şal takan travestinin de girdiği görüldü.



"Polisin zor anları



Acı olayı baba Ahmet A.’ya haber verirken zor anlar yaşayan polis, "Antalya merkeze gelebilir misiniz? Hastaneye gelin bir görüşelim. Birazcık durumu kötü gelmeniz gerekiyor, biraz rahatsız. Kendisi şuan konuşacak durumda değil. Ortağı ile görüşeyim. Eşi de bizi bir arasın" dedi.



‘Yıldız’ rumuzlu travesti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, A.A.’nın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.





Kaynak : İHA