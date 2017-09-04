Yurtta hava durumu! (04.09.2017)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, akşam saatlerine kadar iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Bursa: Az bulutlu ve açık 34



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Az bulutlu 28



Trabzon: Parçalı bulutlu 26



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 Kaynak : İHA