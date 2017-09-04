Yurtta hava durumu! (04.09.2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile gece kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevreleri ile Sakarya’nın güneyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, akşam saatlerine kadar iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 Kaynak : İHA