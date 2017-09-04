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Yurtta hava durumu! (04.09.2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile gece kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevreleri ile Sakarya’nın güneyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 04 Eylül 2017 Pazartesi 09:13
Yurtta hava durumu! (04.09.2017)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, akşam saatlerine kadar iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 Kaynak : İHA

Hava SıcaklığıMeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüDoğu Karadeniz


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