Sözcü Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından Almanya ve Avrupa'nın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tavrına tepki gösterdi.



Almanya Başbakanı Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışmasına Türkiye'nin konu edinmesine ilişkin Kalın, “Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler” ifadelerini kullandı.



“ALMANYA, DEMOKRASİYİ DEĞİL TERÖRİSTLERİ VE DARBECİLERİ SAVUNDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL Mİ?”



Almanya'daki seçimleri kimin kazanacağının önemi olmadığını belirten Sözcü Kalın, açıklamasına şu şekilde devam etti:



“PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor. ürk-Alman ilişkilerini dar bir siyasi ufka kurban eden bu sorunlu atmosferin ve tablonun en kısa zamanda değişeceğini ümit ediyoruz.”



Kaynak : İHA