Rusya'dan askeri müdahale açıklaması

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kuzey Kore’nin nükleer silahların yayılmaması düzenini baltalamaya yönelik çizgisinin Pyongyang için ciddi sonuçlar doğuracağını, fakat Kore Yarımadası’nın problemleriyle ilgili askeri çözüm seçeneğinin bulunmadığını belirtti.



'ASKERİ ÇÖZÜM YOK'



“Kuzey Kore yönetiminin, nükleer silahların yayılmaması düzenini baltalamaya yönelik eylemlerinin, Kore Yarımadası’nda ve küresel çapta barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturması üzüntü verici. Böyle bir çizginin devam etmesi, Kuzey Kore için de ciddi sonuçlar doğuracak. Aynı zamanda bizim için Kore Yarımadası’nın problemlerine askeri çözümün bulunmadığı apaçık ortada. (…) İlgili tüm tarafları nükleer sorun dâhil Kore Yarımadası’nın sorunlarının tamamen çözülmesi için mümkün olan tek yöntem olarak diyaloğa ve görüşmelere beklemeden dönmeye çağırıyoruz.”



Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede dün Sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmiş, Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.