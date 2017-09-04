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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018'de öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) çıkacak bütçeye göre öğretmen atamasının 2018 yılında yapılacağını söyledi.

Eğitim / 04 Eylül 2017 Pazartesi 12:55
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018'de öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma programının ardından bir basın mensubunun öğretmen ataması yapılacak mı sorusuna ilişkin Yılmaz, 'Önümüzdeki yıl 2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe meclise sunulsun. Meclisten çıkacak rakamları dikkate alaraktan 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz' dedi.

Kaynak : İHA

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