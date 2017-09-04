Geçen 11 Ağustos'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlattığı operasyonlar sürüyor.



Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.



Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri yakalamak için zor şartlardaki araziyi karış karış taramaya devam ediyor.



JANDARMA GENEL KOMUTANI BÖLGEDE



Ankara’dan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekiplerinin de katıldığı operasyonları Kurban Bayramı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bizzat denetledi. ‘Eren Bülbül’ adı verilen operasyon çalışmalarını yerinden incelemek için 3 gündür bölgede bulunan Orgeneral Çetin, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve Maçka'nın yanı sıra Gümüşhane kırsalı ile vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kaynak : DHA