USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Kızına tecavüz edeni öldüren babanın affedilmesi için 16 bin imza!

Adana’da kızına tecavüz ettiği ileri sürülen şahsı öldüren babanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi tarafından affedilerek serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına 16 bin 228 vatandaşın katıldığı öğrenildi.

3. Sayfa / 20 Ağustos 2017 Pazar 12:18
Kızına tecavüz edeni öldüren babanın affedilmesi için 16 bin imza!

Adana’nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi’nde, 14 Ağustos’ta meydana gelen olayda, bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada Emrah B.’nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah B. ise kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Emrah B.’nin sağlık kontrolüne getirildiği sırada, “Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin” dedi.

Emrah B.’nin sözlerini televizyon haberlerinde duyan İstanbul’dan Ferhan Akay, imza platformu change.org’da imza kampanyası başlattı. Akay kampanyada, ’Anayasanın 81’inci ve 103’üncü maddelerine göre af işleminin içeriği Türk milletinin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde yaşamasını göz önünde bulundurulacaksa, kızına tecavüz eden zanlıyı öldüren Emrah B. serbest bırakılsın’ ifadelerine yer verdi. İmzanın muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi olarak gösteren Akay, kampanya için 25 bin imza istedi. Kampanyaya 20 Ağustos saat 12.00’a kadar 16 bin 228 kişi imzalarıyla destek verdi. Kaynak : İHA

TelevizyonCumhurbaşkanıAnayasa MahkemesiRecep Tayyip ErdoğanKışla


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı