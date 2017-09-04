Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, 551. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.00 sıralarında sokak üzerinde uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında çatışma çıktı.



Şüphelilerin birbirlerine rastgele ateş açması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sivil ekip çatışma ortasında kaldı.



Çatışmanın ortasında kalarak olaya müdahale eden sivil ekip şüphelilerden 1'ini olay yerinde yaralı olarak etkisiz hale getirdi. Olaya karışan diğer şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivil ekip olayı yara almadan atlatırken, otomobillerine ise çok sayıda kurşun isabet etti.



Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler sevk edildi. Özel timlerin olay yerine gelmesiyle şüphelilerin saklanabileceği adreslere operasyon düzenlendi.



Çevre güvenliğinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



MAHALLE SAKİNLERİ:'' ÖNLEM ALINMASI İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR''



Şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığını belirten mahalle sakini,'' Yaklaşık 3 yıldır devam eden bir olay bu. Yaklaşık 1 haftadır da çatışma var burada. Uyuşturucu satıcıları kendi aralarında sürtüşüyorlar. Sen daha çok sattın, ben daha az sattım diye. Bu olaylara karşında önlem halen yok. Biz bu yaşananlardan şikâyetçiyiz. Önlem alınması için illaki birinin ölmesi mi gerekiyor? Bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmedi ancak gelmeyeceği anlamına gelmiyor'' diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.



Meydan gelen olay nedeniyle bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çatışmanın gerçekleştiği nokta ve çevre sokaklar trafiğe kapatıldı. Sokakların trafiğe kapatılmasının ardından ekipler boş kovanları toplayarak çevrede delil toplama çalışması yaptı.

Kaynak : İHA