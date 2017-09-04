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FETÖ'nün son umudu Meral Akşener

FETÖ'nün siyasi figürü olduğu deşifre olan Meral Akşener'e örgüt açıktan destek mesajı veriyor. Firari FETÖ'cü Emre Uslu, son umutlarının Akşener olduğunu açıkladı ve kirli planı itiraf etti.

Güncel / 04 Eylül 2017 Pazartesi 23:01
FETÖ'nün son umudu Meral Akşener

Yurt içinde ve yurt dışında ağır darbe yiyen ve bitme noktasına gelen Fetullahçı Terör Örgütü, Meral Akşener'e sarıldı.Teröristbaşı Gülen'in örgüt mensuplarına 'Akşener'i koruyun kollayın' talimatı vermesiyle harekete geçen FETÖ, MHP'yi dizayn edemeyince Akşener üzerinden kendi isteklerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

EMRE USLU'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Meral Akşener'in Twitter'daki yazışmaları ortaya çıkmıştı. Emre Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını açıklamıştı. Uslu, Twitter'dan yaptığı yeni bir paylaşımda son umutlarının Akşener olduğunu açıkça itiraf ediyor. Meral Akşener gelince FETÖ'yle amansız mücadele edenleri, FETÖ'den yargılayacaklarını açıklayan Uslu'nun paylaşımı şu şekilde: 'Hayatın ironisine bak. Akşener'e FETÖ deyip yıpratmaya çalışıyorlar ama Akşener gelince AKP'liler 'FETÖ' den yargılanır.



AKŞENER'DEN FETÖ SALVOLARI

FETÖ kirli planlarını gerçekleştirmek için Akşener'i sahaya sürerken, Akşener de örgüte desteğini açıkça itiraf ediyor. FETÖ'cülere Haşhaşi denmesinden çok rahatsız olan Akşener, FETÖ'cü polisleri, savcıları ve örgütün medya imamını savunmuştu. Kaynak : Takvim

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