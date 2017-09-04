Esad rejimi Türkmen Dağı’na saldırıyor

Edinilen bilgiye göre, rejim güçleri, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde bulunan Karaman Tepesi ve Çümeren köyü kırsalına havan toplarıyla saldırı başlattı. Saldırı sonrasında ormanlık alanda yangın çıktı. Türkiye sınırına yaklaşık 3-4 km mesafedeki yangına Suriye tarafından bir müdahalede bulunulmazken, saldırıların yoğunlaşarak devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA