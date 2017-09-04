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Esad rejimi Türkmen Dağı’na saldırıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Türkmen Dağı bölgesinde, rejim güçlerinin saldırısı sonucu yangın çıktı.

3. Sayfa / 04 Eylül 2017 Pazartesi 21:25
Esad rejimi Türkmen Dağı’na saldırıyor

Edinilen bilgiye göre, rejim güçleri, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde bulunan Karaman Tepesi ve Çümeren köyü kırsalına havan toplarıyla saldırı başlattı. Saldırı sonrasında ormanlık alanda yangın çıktı. Türkiye sınırına yaklaşık 3-4 km mesafedeki yangına Suriye tarafından bir müdahalede bulunulmazken, saldırıların yoğunlaşarak devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

RejimLazkiyeTürkiyeSuriyeSaldırı


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