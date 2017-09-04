Dumanlı ve Yeşil sohbetlerde para toplamış.

Gaziantep'te, Nakıboğlu ailesinin yargılandığı FETÖ davasının dosyasında da yer alan, bir işadamının savcıya verdiği ifade, Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Mustafa Yeşil'in, kente gelerek işadamlarına sohbet imamlığı yaptığını ortaya çıkardı.



Adı gizli tutulan işadamı ifadesinde, yurt dışındaki işlerinde sıkıntılar yaşayınca örgüte ait TUSKON'a üye olmaya karar verdiğini belirterek, "FETÖ ile de TUSKON Başkanı Rızanur Meral aracılığıyla tanıştım. Örgüt her yıl, himmet, burs ve kurban adı altında yardım topluyordu.



İşadamlarının yılda ne kadar yardımda bulunacağı da Özel Cahit Nakıboğlu İlköğretim Okulu'nun üst katında yapılan yemekli toplantılarda belirlenirdi. Bu toplantılara, konuşmacı olarak bir sohbet hocası katılırdı. Bu hocalar genellikle Bahattin Karataş, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı olurdu. Belirlenen himmetler ya peşin olarak elden ya çek-senet karşılığında toplanırdı" dedi. Yeşil ve Dumanlı 2015'te ABD'ye kaçmıştı.