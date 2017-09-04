Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler için Çatalca'da bulunan Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.



ARAKAN'DAKİ ZULME DİKKAT ÇEKTİ...



Cenaze töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Çatalca ilçe teşkilatını ziyarte etti.



Ziyaret sonrası vatandaşlara hitap etti.'Bizler Türkiye olarak arakanlı Müslümanlara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz' diyen Erdoğan'ın konuşmasını satır başları şöyle: Dünya Myanmar katliamına sessiz kaldı. Oradaki Müslümanların düştüğü durumu gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılay ile AFAD ile buralara yardımlarımızı ulaştırdık. Devam ediyoruz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Arakan için 50'ye yakın dünya lideriyle konuştum, konuşmaya devam edeceğim. Tabii netice alacağımız liderler var, liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor.Varsın taşımasınlar biz gerekeni yapacağız. Suriye'deki gelişmeleri biliyorsunuz. DEAŞ'la verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz.



Bakınız ilk defa bu kurban bayramında Genelkurmay Başkanı'mız, Kuvvet Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Orada askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle erbaşıyla subayıyla komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın.