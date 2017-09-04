'CHP'de cumhurbaşkanı adayı için isim çok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterecekleri adayı anlattı.



'SEÇENEKLER ÇOK GENİŞ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ön plana çıktığının belirtilmesi üzerine Tezcan, 'Biz erken isim telafuz etmeyeceğiz. Onun adaylığı da seçeneklerden biri ama seçeneklerimiz çok geniş, onu söyleyeyim. Demokrasi, adalet ve huzur ekseni çok daha büyük bir şansa sahip. Aday blokajı yok burada' dedi.



'KILIÇDAROĞLU'NUN ISRARI YOK, GENİŞ BİR ALANIMIZ VAR'



AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bize deniyor ki ‘Adam 1-0 önde başlıyor. Siz daha adayı beliryeceksiniz, geriden geliyorsunuz'. Ama bence bu onların dezavantajı ve bizim avantajımız. Ak Parti'de başka bir adayı telaffuz etme şansımız yok. Sistem tıkanmış. Oysa burada öyle geniş ve zengin bir alan var ki. CHP'nin genel başkanının ‘Aday olacağım' ısrarı ve kompleksi yok. Biz sonuç alalım diyoruz. Getireceğimiz başkan yeniden demokrasiyi inşa edecek bir aday olacak.'