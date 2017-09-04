Bolu’da büyük yangın! Mahalle boşaltıldı

Bolu'nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangını ikinci gününde bazı bölgelerde devam ediyor.

Kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.



Güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan 3 helikopter müdahale ederken, karadan da söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları sürdürülürken alevlerin rüzgarın etkisiyle yeniden parladığını söyledi.







1 MAHALLE BOŞALTILDI



Yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi’ne yaklaştı. Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.



DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR



80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi