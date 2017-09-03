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Başkentte 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Altındağ ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinin katılımıyla operasyon yapıldı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2017 Pazar 23:53
Başkentte 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına Kurban Bayramı'nda da göz açtırmıyor.

Uyuşturucu satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kale Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinin katılımıyla akşam saatlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında sokaklarda oluşturulan sabit noktalarda durdurulan araçlar ekiplerce arandı.

Kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan polis, trafik açısından kusurlu araçlara da para cezası uyguladı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Kaynak : AA

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