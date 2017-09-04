Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Bulutpınarı mevkisine gelen teröristlerin bulundukları araçtan ayrılması ve kırsal alana çıkmaya çalışması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



Teslim olmaları yönündeki çağrılara ateşle karşılık verilirken, çatışmada MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu Alişer kod adlı Hüseyin Akçicek ile PKK'lı Arteş kod adlı Oğuz Aksu öldürüldü. Çatışmada, Azat Çüngüş kod adlı PKK'lı terörist Gürbüz Topçu ise omzuna ve başına yaralandı. Gürüz Topçu yanındaki 2 kurye ile birlikte yakalandı. Teröristlere yardım eden 1 kişi de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ele geçti.



Güvenlik güçlerinin Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 400 kilometre süren hava ve kara takibinden sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin, bir suikast eylemi yaptıktan sonra Suriye'de PYD'nin kanton ilan ettiği Afrin'e geçmeyi planladıkları belirtildi.



PLAN ORTAYA ÇIKTI



Ölü olarak ele geçen Hüseyin Akçiçek'in üzerindeki cep telefonunda bulunan mesaj ise PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koydu. Mesajda örgütün elebaşılarından Murat Karayılan'ın emrindeki teröristlere, kaçırdıkları sivilleri öldürme emri verdiği belirlendi. İstihbarat birimleri Karayılan'ın bu talimatından sonra öğretmen Necmettin Yılmaz, çoban Tayyip Fidan, muhtarlar Nurettin Altun ve Salih Güven ile Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş ve ağabeyi emniyet bekçisi Ramazan Mula'nın kaçırılarak öldürüldüğünü belirledi.





