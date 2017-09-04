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500 pilotu yakan hain!

Hainler, önce GATA’yı ele geçirdi. Kendilerinden olmayan subayları sahte çürük raporuyla eledi. Kardiyolog Şevket Balta ise 500 pilotu TSK’dan gönderdi.

Güncel / 04 Eylül 2017 Pazartesi 03:08
500 pilotu yakan hain!

FETÖ çetesinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) ihanetleri tespit edildi. Örgüt üyesi kalp doktoru Şevket Balta'nın kahraman pilotları TSK'dan nasıl attırdığı belgelendi:

PiLOT UĞUR K: İki kez beni sebepsiz yere uçuştan kesti. Ayrıldım.
PiLOT GÜRHAN T: Bana tansiyon ilacı verdi. Kullanmadım.
DENiZ D: Pilotları hep Balta eliyordu.
SEDAT Y: 500 pilotun ayrılmasına neden oldu.

​PARTİGÖÇ DEVREDE
GATA'DAKi FETÖ yapılanmasında 15 Temmuz kalkışmasının kilit ismi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç de çok önemli bir rol oynadı.
GENELKURMAY Personel Başkanı iken, GATA'da 5. kez doçentlik sınavını kazanan Dr. Cantürk Taşçı'yı "FETÖ'cü değil" diyerek atamadı.
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Tansiyon İlacıGülhane Askeri Tıp Akademisi


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