500 pilotu yakan hain!

FETÖ çetesinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) ihanetleri tespit edildi. Örgüt üyesi kalp doktoru Şevket Balta'nın kahraman pilotları TSK'dan nasıl attırdığı belgelendi:



PiLOT UĞUR K: İki kez beni sebepsiz yere uçuştan kesti. Ayrıldım.

PiLOT GÜRHAN T: Bana tansiyon ilacı verdi. Kullanmadım.

DENiZ D: Pilotları hep Balta eliyordu.

SEDAT Y: 500 pilotun ayrılmasına neden oldu.



​PARTİGÖÇ DEVREDE

GATA'DAKi FETÖ yapılanmasında 15 Temmuz kalkışmasının kilit ismi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç de çok önemli bir rol oynadı.

GENELKURMAY Personel Başkanı iken, GATA'da 5. kez doçentlik sınavını kazanan Dr. Cantürk Taşçı'yı "FETÖ'cü değil" diyerek atamadı.

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