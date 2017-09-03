Resmen cinayet

FETÖ'nün amaçlarına ulaşmak için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) uyguladıkları yöntemler ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığınca GATA yapılanmasına ilişkin iddianamede, örgütün GATA'yı ele geçirmek için izlediği yöntemler deşifre edildi. İddianamede, GATA'da uygulanan “genel illegal yöntemler”, kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, zor görevlerin verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, yurt dışında eğitim imkanlarından faydalandırılmaması olarak sıralandı.



YIPRATARAK İTİBARSIZLAŞTIRDILAR



Örgütün ayrıca, kendilerinden olmayanları hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemler içerisine girdiği anlatılan iddianamede, bu yöntemlerle kişilerin, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırıldığı, bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnemediği, sonuç olarak tayin, görev değişikliği, istifa yoluyla veya zorunlu olarak emekli edildiği aktarıldı.



GERÇEK DIŞI SAĞLIK RAPORU



Sağlık raporlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan örgüt üyelerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları içerik bakımından gerçek dışı sağlık raporlarıyla eledikleri tespit edildi.



PİLOTLAR PASİF GÖREVE ÇEKİLDİ



TSK içerisinde görev alan rütbeli personele yönelik de eleme yöntemleri geliştiren örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayanların, yönetmelik gereği yapılan rutin sağlık muayenelerinde gerçek dışı raporlar düzenleyerek, pasif görevlere çekilmelerini veya emekliye sevk edilmelerini sağladıkları belirlendi.



YANLIŞ İLAÇ İÇİRDİLER



Özellikle TSK'daki aktif pilotları elemeye yönelik çeşitli yöntemlere başvuran şüphelilerin, bu pilotların kariyerini ve uçuşlarını engellemek amacıyla gerçeği yansıtmayan sağlık raporları düzenledikleri anlaşıldı. İddianameye göre, FETÖ'cüler, pilotluk görevinden uzaklaştırmak istedikleri kişilere, sağlık sorunu bulunmadığı halde yüksek tansiyon teşhisi koyarak, ileriki süreçte kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı.



UÇAMAZ RAPORU VERİLDİ



Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerçekte hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik açıdan “uçamaz” raporu verilmesinin önü açıldı. Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerçekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlığı bulunup da örgüte yakın olan kişilere ise “sağlam” raporu verilerek bu kişilerin TSK'ya girmeleri sağlandı.



Sahte raporlar

TSK'da görev yapan bazı rütbeli personelin ordudan ilişiğinin kesilmesi amacıyla gerçek dışı laboratuvar sonuçları ve sağlık raporları düzenleyerek, “uyuşturucu” kullandıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılmasının sağlanması da örgütün yöntemleri arasında sayıldı. Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi ve halen TSK'da görevde olan pilotların aktif görevlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi. Bu kapsamda, hastalıkları bulunmamasına rağmen bu kişilere “mitral kapak yetmezliği”, “yüksek tansiyon”, “aort damarı genişlemesi” ve benzeri teşhisler konularak, TSK'dan ilişiklerinin kesilmesi veya pasif görevlere getirilmeleri sağlandı.



İhbar oyunu



İddianamede, şüphelilerin, yürüttükleri bu faaliyetlerle TSK ve GATA içerisinde örgüte mensup, yakın olan ve örgütün menfaatleri doğrultusunda hareket eden şahısların daha etkin kadro ve rütbelerde kalmalarını sağladıkları, kendilerinden olmayan rütbeli personel ile akademik personelin önünü asılsız ihbarlar, soruşturmalar, gerçeği yansıtmayan sağlık raporlarıyla tıkadıkları, böylece örgütün TSK ve GATA içerisinde etkin şekilde yuvalanmasına imkan sağladıkları tespiti yapıldı.