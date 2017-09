Obama'nın Trump'a bıraktığı mektup yayınlandı

Trump, ocakta görevi devraldığında Obama'nın bir geleneği yerine getirerek kendisi için Oval Ofis'teki çalışma masasının çekmecesine bıraktığı mektubu 'uzun, karmaşık ve düşünceli' olarak tanımlamış fakat içeriğini basınla paylaşmayacaklarını söylemişti.



"TAVSİYELERİMİN YARDIMCI OLACAĞINDAN EMİN DEĞİLİM"



CNN'in Trump'ın gösterdiği birinden bir kopyasını aldığını belirttiği mektubun girişinde, Obama, başkanlık makamı hakkında şunları söylüyor: "Bu, başarı için belli bir modeli olmayan her şeyden farklı bir makam. O nedenle benden gelecek herhangi bir tavsiyenin sana yardımcı olup olmayacağından emin değilim. Yine de bu makamda geçirdiği son 8 yıla ilişkin birkaç izlenimi yazmak isterim."







OBAMA'DAN UYARILAR



​Obama, hem Trump hem de kendisinin başkan olabildikleri için ‘farklı biçimlerde çok iyi bir talihle kutsandığını' söylüyor. "Herkes bizim kadar şanslı değil. Sıkı çalışmak isteyen her çocuk ve aile için daha fazla başarı basamağı inşa etmek için gereken her şeyi yapmak bizim elimizde" diye devam eden Obama mektupta, ‘siyasi kazanç için demokrasi ilkelerini aşındırmamak gerektiğine' dair bir uyarıda bulunuyor.



BEYAZ SARAY'DA MEKTUP GELENEĞİ



ABD'deki başkanların kendilerinden sonra göreve gelecek kişilere tavsiyeler içeren mektuplar bırakması yıllardır süren bir gelenek.